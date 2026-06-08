У ЄС розповіли, чи можливий вступ України до 2030 року

За словами Марти Кос, процес вступу не відбувається за рік або два роки.

Процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна тане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос сказала на брифінгу в Києві.

Зокрема, у неї запитали, чи є реалістичним, що Україна до 2030 року зможе стати членом ЄС, якщо виконає усі необхідні зобов’язання та відповідатиме визначеним критеріям.

"Процес розширення - це не про встановлення дат", - наголосила Кос.

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Утім, комісар ЄС визнала, що деякі країни-кандидати, і зокрема, з Західних Балкан, самостійно "визначили власне бачення того, як впроваджувати необхідні реформи"

"Якщо Україна продемонструє успіх у виконанні завдань, тоді усе стане можливим", - вважає Кос стосовно перспектив України бути готовою набути членства в ЄС до 2030 року.

Вона підтвердила, що в ЄС очікують від України втілення усіх визначених зобов’язань. Кос наголосила:

"Європейський Союз ґрунтується на довірі між державами-членами, а довіра ґрунтується на інститутах, які функціонують належним чином… Набуття членства в ЄС буде неможливим без втілення реформ".

У зв’язку з цим, як відзначила Кос, антикорупційні реформи є частиною цього процесу, і існує потреба належно впровадити їх.

Лідери ЄС розпочинають обговорення щодо перегляду методології розширення

"Коли буде досягнуто миру, тоді тема інтеграції України до ЄС стане надзвичайно актуальною", - відзначила Кос.

За її словами, процес вступу не відбувається за рік або два роки.

"Будуть дебати щодо того, як закріпити Україну", - додала комісар ЄС.

Також вона нагадала про лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо гарантування Україні нового статусу "асоційованого члена".

Як пояснила Кос, лідери країн Євросоюзу повинні розглянути методологію розширення. Вона зазначила, що лист німецького канцлера слугує ідеєю про те, як ЄС "може здійснити це розширення по-іншому". Йдеться про те, аби на шляху інтеграції зблизити Україну з ЄС до фактичного набуття членства.

Також Кос пояснила, що перший переговорний кластер розширення мають відкрити 15 червня, а решту п’ять - в середині липня.

При цьому, дуже важливими є вимоги щодо розвитку верховенства права і боротьби з корупцією, бо в ЄС будуть ретельно вивчати як Україна справлятиметься з цими завданнями. Відповідно, прогрес України буде оцінюватися на основі реальних здобутків і заслуг.

Вступ України в Євросоюз

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія заохочує лідерів країн-членів Євросоюзу розглянути пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена". Зокрема, Мерц запропонував знайти середній шлях між швидким приєднанням України і поточним статусом України як країни-кандидата на вступ. Зокрема, німецький політик пропонує надати Україні новий статус "асоційованого члена". Це має дозволити українським посадовцям брати участь у самітах Євросоюзу і міністерських зустрічах, але без права голосу.

Україна активно відстоювала позицію, що вступ до Євросоюзу має стати одною з гарантій безпеки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлена Україною мета вступити до Євросоюзу у 2027 році є виключно українським орієнтиром. Набуття членства вимагає впровадження нелегких реформ, які Україна втілює гарними темпами.

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