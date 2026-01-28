Мерц осадив Зеленського у питанні про вступ України до Євросоюзу

Раніше Зеленський заявив, що розраховує на приєднання України до ЄС у 2027 році.

Вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року виключений. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Clash Report.

За його словами, Києву необхідно виконати Копенгагенські критерії, що зазвичай займає кілька років - тому прискорене прийняття до Євросоюзу є нереалістичним.

"Ми можемо поступово наблизити Україну до Європейського Союзу цим шляхом, але таке швидке вступлення просто недоцільне", - сказав він.

Відео дня

Варто зазначити, що Копенгагенські критерії - це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, прийняті в 1993 році. Вони включають обов'язкову наявність стабільної демократії, верховенства права, прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність прийняти зобов'язання щодо законодавства ЄС.

Вступ України до Євросоюзу

Раніше Financial Times писала, що в разі згоди на мирну угоду Україна отримає не тільки гарантії безпеки, але і вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.

Також президент України Володимир Зеленський висловлював переконання, що вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх. Він розраховує, що фактичне приєднання України до ЄС відбудеться в 2027 році.

Вас також можуть зацікавити новини: