Президенту РФ відомо, що напад на одного члена НАТО означатиме напад на усі країни-члени Альянсу.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін програє в разі прямого протистояння Росії з Альянсом.

"Я не можу сказати, що існує неминучий ризик російської атаки на країну НАТО. Путін поважає статтю 5 (Вашингтонського договору про створення НАТО – УНІАН). Він знає, як сказано у статті 5, що атака на одного союзника стане атакою на усіх, і він програє у прямому протистоянні з НАТО", – сказав Расмуссен на брифінгу у Києві у відповідь на запитання про те, як він оцінює сценарій прямої конфронтації між НАТО і Росією.

З цієї причини, як сказав колишній генеральний секретар Альянсу, країни, які знаходяться у "сірій зоні", подають заявки на членство в НАТО. Він нагадав, що Фінляндія вже вступила до Альянсу, а Швеція це зробить незабаром.

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Андерс Фог Расмуссен наголосив, що необхідно, аби членства у блоці набула і Україна.

"Сірі зони – це небезпечні зони. Нам порібна Україна як опора проти агресивної Росії. Саме тому, я думаю, ми повинні дозволити Україні приєднатися до НАТО раніше, аніж пізніше", – пояснив він.

Також, на його переконання, Україна має сильну армію, і зможе зробити внесок у зміцнення Альянсу.

НАТО і Росія

Як відомо, німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило про сценарій можливої війни між НАТО та Росією. Сценарій починається у 2024 році, кульмінацією називають розміщення сотень тисяч натовських солдатів і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Водночас видання The Times писало, що НАТО має підготуватись до ракетних атак РФ по об'єктах по всій Європі. Високопоставлені генерали закликали створити щось на кшталт "воєнного Шенгену", аби військові конвої могли вільно пересуватися територією країн НАТО.

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