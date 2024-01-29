Генерали закликають створити щось типу "воєнного Шенгену".

Хоча зараз РФ зосереджена на війні в Україні, країни Заходу вже стурбовані тим, що країна-агресорка може зазіхнути й на безпеку інших країн Європи.

Як пише The Times, НАТО доведеться підготуватися до можливих ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу. Про це попереджають високопоставлені генерали.

Генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи.

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"Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу", - наголошує Сольфранк.

Лідери країн Альянсу переконані, що мають обмежений час, щоб зміцнити свою оборону. Вони сподіваються узгодити введення системи "воєнного Шенгену", яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО, до саміту у Вашингтоні у липні.

Війна Росії та НАТО

Нещодавно про можливу війну між Росією та країнами-учасницями Альянсу заявив Bild.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

The Washington Post попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

Водночас The Telegraph зазначав, що росіяни говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні три-чотири роки. Як зазначається, якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні і наразі є тривожні сигнали, що в такому разі російські війська підуть далі.

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