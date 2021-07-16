Російська співачка думає про проблеми світобудови і страждає від тривожних думок про майбутнє людства.

45-річна російська співачка Катя Лель, відома своїми неоднозначними заявами про НЛО і прибульців, здивувала мережу новими історіями про світові проблеми. Артистка розповіла, що через все, що зараз відбувається, вона відчуває стрес і рятується від паніки "фантастичними банками".

"Мене дуже турбує цей світ. Мене дуже турбує, що сьогодні відбувається безумство. У цьому світі дії, які абсолютно не повинні відбуватися для людства", - розповіла Катя Лель на своїй сторінці в Instagram.

Зараз співачка разом зі своєю сім'єю відпочиває в санаторії. Там вона пройшла процедуру вакуумного масажу банками, яка її сильно здивувала. "Фантастичні банки величезного розміру", за словами Каті Лель, не тільки ставлять на місце опущені органи, а ще й володіють "чудовими" властивостями.

Співачка впевнена, що вакуумний масаж позбавляє її від стресу. Своїми враженнями про "фантастичні Банки" Катя Лель ділилася лежачи на гамаку. Фанати відзначили, що співачка виглядає на відео занадто розслабленою і умиротвореною.

Катя Лель та її розповіді про НЛО

Вперше Катя Лель заявила про контакт з позаземними цивілізаціями в 2019 році. За словами співачки, коли їй було 16 років і вона жила з батьками в Нальчику, інопланетяни прийшли до неї додому. Більш того, прибульці нібито забрали Катю Лель на інопланетний корабель і позбавили її зубів. Артистка вважає, що зуби були потрібні прибульцям для генетичних експериментів.

Читайте такожСєдокова натякнула на розлучення з молодим баскетболістом та нарвалася на критикуСпівачка стверджує, що вона регулярно бачить непізнані літаючі об'єкти. "Енергетично я це дуже відчуваю, у мене є з ними великий зв'язок. Якщо тебе обирають для чогось, значить, так треба", - розповідала Катя Лель.

Також Катя Лель вважає, що у неї є два клони. Після зізнань про прибульців співачка стала ділитися своїми думками про світобудову. Також артистка регулярно знімає дивні літаючі об'єкти і світяться точки на відео, які потім публікує у своїх соціальних мережах.

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Автор: Поліна Кузенко