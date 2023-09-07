Саморобне "судно" помітила берегова охорона США в сотні кілометрів від узбережжя.

Берегова охорона США заарештувала чоловіка, який намагався перетнути Атлантичний океан за допомогою величезного саморобного "колеса для хом’яка". Про це повідомляє Sky News.

Мешканець штату Флорида, 44-річний Реза Балучі планував дістатися Лондона. Берегова охорона США помітила його 26 серпня приблизно за 110 кілометрів від узбережжя сусіднього із Флоридою штату Джорджія.

Охоронці морського кордону вирішили, що імпровізований човен був "явно небезпечним", адже тримався на плаву за допомогою буїв і дротів. Відтак мандрівника намагалися умовити повернутися на сушу, але пан Балучі відмовлявся зійти зі свого "судна" протягом трьох днів.

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Як зазначено у судових документах, з якими ознайомилися журналісти, Балучі запевняв офіцерів берегової охорони, що його судно має офіційну реєстрацію у Флориді, але так і не зміг показати відповідний документ. Також, поки тривали переговори, Балучі показував офіцерам два 30-сантиметрових ножа і запевняв, що вб'є себе, якщо його спробують силоміць зняти з "судна".

Однак цим справа не обмежилася. Наступного дня, 27 серпня, пан Балучі почав погрожувати, що "підірве себе". При цьому він тримав у руках якісь дроти, що змусило берегову охорону сприймати ситуацію серйозно. Наступної доби горе-мандрівник зізнався, що блефував.

Нарешті 29 серпня офіцерам вдалося зняти пана Балучі з "судна". Але дістатися суші берегові охоронці та їхній бранець змогли тільки 1 вересня.

Відзначається, що це далеко не перша спроба пана Балучі перетнути океан на саморобних плавзасобах. Подібні інциденти мали місце принаймні тричі – у 2014, 2016 та 2021 роках (дивись головне фото). Тоді теж мандрівку перервала берегова охорона США.

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