Чув голоси з наказом вбити Трампа: біля Білого дому затримала чоловіка з пістолетами

Підозрюваний розповів правоохоронцям, що приїхав до Вашингтона після того, як почув голоси, які закликали його вбити президента США.

Секретна служба США затримала чоловіка біля Білого дому після того, як він заявив, що чув голоси, які наказували йому вбити президента Дональда Трампа. Під час перевірки правоохоронці виявили в його автомобілі три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв. Крім того, машина виявилася викраденою. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки США.

Інцидент стався в четвер увечері. Співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло в припаркованому автомобілі неподалік Білого дому.

За даними американських посадовців, затриманий – Ронні Йордрікс Гуаніпа Крінос – розповів правоохоронцям, що чув голоси у своїй голові. Вони нібито наказували йому приїхати до столиці США та вбити республіканського президента Дональда Трампа.

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Після цього офіцери перевірили автомобіль і встановили, що він був викрадений. Усередині також знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв.

У Міністерстві внутрішньої безпеки повідомили, що Крінос є громадянином Венесуели, який незаконно перебував на території Сполучених Штатів. За даними відомства, він потрапив до країни через штат Техас у березні 2024 року.

Чоловікові висунули звинувачення. Наразі він перебуває під вартою Служби маршалів США.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що завдяки діям співробітників Секретної служби підозрюваного вдалося затримати до того, як він міг комусь зашкодити.

"Завдяки нашим хоробрим співробітникам Секретної служби цього нелегального іноземця з трьома одиницями вогнепальної зброї в його автомобілі було заарештовано біля Білого дому, перш ніж він встиг комусь нашкодити", – заявив Маллін.

У Білому домі від коментарів утрималися, скерувавши журналістів до Міністерства внутрішньої безпеки та Секретної служби.

Замахи на Трампа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, це черговий випадок затримання людини, яка, за даними правоохоронців, становила загрозу для життя Трампа або членів його родини після повернення президента до влади.

Наприкінці літа у США правоохоронці затримали озброєного чоловіка біля гольф-клубу Trump National у Ранчо-Палос-Вердес (штат Каліфорнія), де мала відбутися благодійна вечеря за участю президента Дональда Трампа. 38-річного Жаніна Джона Теле помітили федеральні агенти у цивільному. Він нібито фотографував і знімав на відео територію, де проводили підготовку заходів безпеки перед візитом президента.

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