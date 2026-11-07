Трамп: Москва й Київ вперше справді хочуть завершити війну

За його словами, переговори тривають, а найближчими днями заплановані нові зустрічі та телефонні розмови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між Україною та Росією може стати "дуже масштабною". За його словами, напередодні він провів кілька телефонних розмов, присвячених врегулюванню війни, а ще кілька планує провести наступного дня. Водночас президент США не уточнив, із ким саме спілкувався.

Він також повідомив, що на понеділок і вівторок заплановані зустрічі, пов'язані з переговорним процесом.

"Росія та Україна, я думаю, вперше хочуть врегулювати конфлікт. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні у мене були телефонні розмови. Завтра у мене буде ще. Вони проведуть зустріч у понеділок і вівторок, розумієте? Але вони – я думаю, вони хочуть врегулювати конфлікт", – заявив Трамп журналістам.

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Американський президент переконаний, що потенційна домовленість матиме наслідки далеко за межами України та Росії.

"Я думаю, це буде дуже масштабна угода. Я думаю, вона зачепить всю Європу. Це буде дуже масштабна угода", – наголосив він.

Трамп додав, що постійно працює над припиненням війни та хотів би побачити завершення вбивств. Окремо він згадав про втрати обох країн. За словами президента США, лише за минулий місяць Росія та Україна разом втратили 25 тисяч людей, переважно військовослужбовців.

"І цього не повинно відбуватися. Це дуже сумно. 25 тисяч людських життів", – сказав Трамп.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. За його словами, вона може охоплювати всю Європу.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не володіє всіма деталями проекту нової системи безпеки для Європи, яку пропонує президент США Дональд Трамп. Водночас він застеріг, що потенційна домовленість між Росією та Європою може бути небезпечною.

Днями відбудуться переговори за участю України, США та РФ в Абу-Дабі. Зеленський розкрив очікування від переговорів. Він наголосив, що мир для України після війни не має бути просто словом. Мир має підкріплюватися конкретними гарантіями безпеки, сильною армією і сильним фінансуванням України.

За даними CBS News, керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах між Україною та Росією за посередництва США, які заплановані на 10 та 11 листопада в Абу-Дабі.

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