Біля гольф-клубу Трампа затримали озброєного чоловіка з 'тривожними записками', - Politico

38-річного чоловіка підозрюють у спостереженні за заходами безпеки напередодні благодійної вечері за участю президента США.

У США правоохоронці затримали озброєного чоловіка біля гольф-клубу Trump National у Ранчо-Палос-Вердес (штат Каліфорнія), де мала відбутися благодійна вечеря за участю президента Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на департамент шерифа округу Лос-Анджелес.

За даними слідства, 38-річного Жаніна Джона Теле помітили федеральні агенти у цивільному. Він нібито фотографував і знімав на відео територію, де проводили підготовку заходів безпеки перед візитом президента.

Після затримання на парковці гольф-клубу правоохоронці виявили у чоловіка магазин на 16 патронів. Під час обшуку його автомобіля також знайшли заряджений пістолет і ще один споряджений магазин.

Відео дня

Наступного дня детективи шерифа спільно з агентами ФБР провели обшук у будинку підозрюваного в місті Дауні.

За інформацією правоохоронців, там вилучили додаткову вогнепальну зброю, боєприпаси, бронежилети, два радіопристрої, а також кілька блокнотів із "тривожними заявами".

Справу передали до прокуратури округу Лос-Анджелес. Водночас у поліції заявили, що не виявили ознак безпосередньої загрози для громадськості.

Трамп прибув до Каліфорнії на збір коштів

Попри інцидент, благодійний захід у гольф-клубі Трампа відбувся за планом. Президент США прибув до Каліфорнії для участі у вечері з членами Республіканського національного комітету.

У Білому домі заявили, що під час заходу Трамп мав намір "розповісти про свої досягнення для жителів Каліфорнії".

Ньюсом розкритикував візит президента

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розкритикував поїздку Трампа, заявивши, що президент приїхав збирати кошти, тоді як постраждалі від масштабних лісових пожеж досі очікують на федеральну допомогу.

Речниця губернатора Тара Гальєгос заявила:

"Каліфорнійці заслуговують на президента, який зосереджується на допомозі сім'ям у відбудові, а не на зборі грошей для себе на своєму полі для гольфу".

Сам Ньюсом висловив сподівання, що візит Трампа все ж допоможе пришвидшити виділення федерального фінансування для відновлення районів, які постраждали від лісових пожеж.

Замах на Трампа - останні новини

Раніше Ізраїль поділився зі США розвідувальними даними, які розкривають новий план Ірану щодо вбивства американського президента Дональда Трампа.

Сам Трамп, виступаючи перед журналістами в Анкарі, натякнув на загрози своєму життю: "Вони хочуть усунути американського лідера – мене. Я є в кожному списку".

На тлі цих новин в Іраку оголосили винагороду за вбивство Трампа. 10 мільйонів доларів обіцяють виплатити будь-якій людині, організації чи установі, яка організує замах на американського лідера.

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