Окупанти вже не зможуть перемогти у цій війні.

Росія програла і стала ослабленою державою після того, як не змогла досягти своїх цілей у війні проти України.

Таку думку висловили західні чиновники в коментарі CNN. Виступаючи на брифінгу, вони визнали, що просування українських військ було поступовим і не таким швидким, як очікувалося два місяці тому, через добре підготовлену російську оборону.

При цьому вони переконані, що Москва вже програла незалежно від битв за територію, оскільки не змогла досягти своєї головної мети - підпорядкувати Україну.

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"Це може бути дуже довга боротьба за територію, але з точки зору війни і того, чого Росія хотіла домогтися, вона програла, і Росія є зменшеною державою і знаходиться на траєкторії зменшення", - сказав один з чиновників.

Він назвав божевіллям уявлення про те, що Росія якимось чином може перемогти, навіть якщо збереже окуповану територію. "Росія зміцнила НАТО, розширила його за рахунок таких країн, як Фінляндія і Швеція, поставила Україну на шлях вступу в НАТО і поставила Україну на шлях потенційного вступу в ЄС", - додав чиновник.

Інший співрозмовник вважає, що російський диктатор ставить на перемогу Дональда Трампа на виборах в США. "Це досить довгий етап. До цього ще далеко. Тим часом, заколот Пригожина не стався б, якби війна в Україні йшла нормально", - сказав він.

Контрнаступ України

Як відомо, російські загарбницькі війська серйозно окопалися перед контрнаступом Збройних сил України. Головною проблемою для української армії стало щільне мінування територій.

Незважаючи на це, Сили оборони успішно просуваються вперед. Тих, хто говорить про "повільний наступ", неодноразово критикували за завищені очікування і відсутність розуміння, як іде ця війна.

"Наземний штурм - це тільки частина контрнаступу. Українські сили майстерно виконують багатодоменні операції, атакуючи в глибину, в усіх напрямках. Ліквідація радарів і ППО, порушення логістики, знищення штабів і артилерії, нанесення ударів по цілях в глибині Росії... І все це в один і той же час",-зазначав екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжесю

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