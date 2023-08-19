Російське вторгнення в Україну – це перша війна подібного загарбницького характеру від часів Другої Світової. І Росія цю війну вже фактично програла.
Про це заявив президент США Джо Байден на прес-конференції після тристоронньої зустрічі із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, пише CNN.
Так, американський лідер назвав "смішними" заяви Кремля, якими той виправдовує вторгнення в Україну. Також Байден назвав причину, чому Захід вирішив підтримати Україну та надав їй зброю для оборони.
"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло, що ми в ситуації, коли це може статися де завгодно. Якби ми стояли на місці, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?" – заявив він
Байден зазначив, що наслідки війни в Україні поширюються далеко за межі навіть Європи, але Кремль вже не може досягти своєї початкової мети у цій війні.
"Росія вже програла", — сказав він.
Війна в Україні – останні новини
За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти відчувають логістичне "провалля" і починають ретельно економити снаряди. Вона розповіла, що у деякі дні минулого тижня було до 40 обстрілів на добу, хоча у попередні тижні ворог здійснював по 70-80 обстрілів на добу. Причому кількість випущених снарядів під час одного такого обстрілу теж в середньому зменшилася.
У Генштабі додали, що втрати загарбницьких військ у живій силі та техніці зростають. Так, лише за останню добу було денацифіковано близько 500 російських окупантів. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 257 тисяч російських вояк.