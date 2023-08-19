Такої війни не було з часів Другої Світової, вважає Байден.

Російське вторгнення в Україну – це перша війна подібного загарбницького характеру від часів Другої Світової. І Росія цю війну вже фактично програла.

Про це заявив президент США Джо Байден на прес-конференції після тристоронньої зустрічі із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, пише CNN.

Так, американський лідер назвав "смішними" заяви Кремля, якими той виправдовує вторгнення в Україну. Також Байден назвав причину, чому Захід вирішив підтримати Україну та надав їй зброю для оборони.

Відео дня

"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло, що ми в ситуації, коли це може статися де завгодно. Якби ми стояли на місці, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?" – заявив він

Байден зазначив, що наслідки війни в Україні поширюються далеко за межі навіть Європи, але Кремль вже не може досягти своєї початкової мети у цій війні.

"Росія вже програла", — сказав він.

Війна в Україні – останні новини

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти відчувають логістичне "провалля" і починають ретельно економити снаряди. Вона розповіла, що у деякі дні минулого тижня було до 40 обстрілів на добу, хоча у попередні тижні ворог здійснював по 70-80 обстрілів на добу. Причому кількість випущених снарядів під час одного такого обстрілу теж в середньому зменшилася.

У Генштабі додали, що втрати загарбницьких військ у живій силі та техніці зростають. Так, лише за останню добу було денацифіковано близько 500 російських окупантів. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 257 тисяч російських вояк.

Вас також можуть зацікавити новини: