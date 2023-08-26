Українські сили майстерно виконують багатодоменні операції, заявив він.

Колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що українська армія поступово робить окупований Крим непридатним для військ РФ.

Так він прокоментував статтю The Wall Street Journal про розбіжності між Києвом і Вашингтоном у питанні стратегії контрнаступу. "Пентагон говорить про багатодоменні операції, але їх критика напрочуд одновимірна. ЗСУ дійсно проводять такі операції. Контрнаступ - це більше, ніж наземна атака. Українські БДО володіють ініціативою і поступово роблять Крим непридатним для ВМФ, ВПС і ППО Росії", - написав він у Twitter.

Також він відреагував на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про те, що українські сили зламали першу лінію оборони РФ на півдні.

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"Наземний штурм - це тільки частина контрнаступу. Українські сили майстерно виконують багатодоменні операції, атакуючи орків в глибину, в усіх напрямках. Ліквідація радарів і ППО, порушення логістики, знищення штабів і артилерії, нанесення ударів по цілях в глибині Росії... І все це одночасно", - додав він.

Операції України в Криму

Нагадаємо, 23 серпня Україна знищила російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" на окупованому півострові.

Наступного дня вони висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк, вступивши в бій з російськими окупантами. Повідомлялося, що загарбники зазнали втрат.

Вчора стало відомо про нанесення удару по 126-й окремій Гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки окупанти втратили солдатів, боєприпаси та техніку.

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