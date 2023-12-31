Подоляк вважає, що 61 мільярд доларів допомоги Україні - це "інветиція в те, щоб тебе вважали глобальним лідером".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк впевнений, що США нададуть Україні $61 млрд військової допомоги.

"Для мене це взагалі загадкові історії, бо ми маємо правильно розставляти акценти. Це внутрішня дискусія в США, бо в них достатньо конкурентний внутрішній порадок денний і зараз вони готують для себе стартові позиції вибочої кампанії. Вони зовнішньо-політичні пріорітети підвісили на внутрішній порядок денний, тобто міграційну повістку", - розповів він у проекті "VIP з Наталією Мосейчук".

Подоляк вважає, що це нонсенс і 61 мільярд доларів допомоги Україні - це "інветиція в те, щоб тебе вважали глобальним лідером".

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"Це трошки дивно, якшо ти обговорюєш, чи треба давати ці кошти за те, щоб залишатись ключовою фігурою на світовій арені. США підкреслюють, що вони настільки потужні з військової точки зору, що ми маємо домінувати у всіх регіонах. Лідерство - це ж не тільки теорія, а й практика. І в тебе сьогодні є безпосередній конфлікт з РФ, яка у тебе в стратегічній оборонній доктрині названа як опонент номер 1", - сказав радник.

Він припускає, що ця доктрина може бути перосмислена і будуть нові опоненти.

"Але сьогодні є Росія і для того, щоб принизити цього опонента і прибрати з глобальної шахівниці, треба 61 мільярд. Якшо США не зроблять цього, то багато країн зроблять висновки, що як тільки виникає складна ситуація, ви маєте проявити себе і це коштує дуже маленьку суму грошей порівняно з тим, що ви витрачаєте на піар своєї глобальної міці, і ви звідти відходите. Я не сумніваюсь, що вони це точно розуміють, що 61 мільярд інвестицій в Україну - це вклад вглобальне домінування США, щоб вони були ключовою державою за глобальним столом переговорів і формували правила поведінки. Ти сьогодні інвестуєш і обнуляєш РФ, а завтра ти отримуєш час, щоб внести корективи в глобальні відносини, бо ти суттєво знизиш вплив Росії на багатоескалаційних точок у світі і тоді ти будеш менше інвестувати у це", - пояснив Подоляк.

Допомога Україні від США - деталі

Президент США Джо Байден, коментуючи масштабну ракетно-Дронову атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

У Конгресі США досі не дійшли згоди з питання безпеки кордону з Мексикою і допомоги Україні. Про це повідомив головний парламентер від Демократичної партії і сенатор Кріс Мерфі.

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