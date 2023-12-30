Значна частина республіканців у Палаті представників як і раніше виступає проти додаткової допомоги Україні.

У Конгресі США досі не дійшли згоди з питання безпеки кордону з Мексикою і допомоги Україні. Як пише Politico, про це повідомив головний парламентер від Демократичної партії і сенатор Кріс Мерфі.

За його словами, основна група учасників переговорів взяла кілька днів відпустки на різдвяні канікули, але в іншому продовжувала зустрічатися віртуально. Мерфі зазначив, що переговори з Республіканською партією знаходяться на етапі роботи над текстом угоди.

Мерфі відмовився назвати точки спотикання в переговорах, але сказав, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі сенатори повернуться з канікул. Однак Мерфі заявив, що немає гарантій того, що пропозиція буде прийнята - тим більше, що в новому році швидко наближаються два терміни фінансування уряду.

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"Немає ніякої гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята - особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її у наші фракції", - сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що значна частина республіканців у Палаті представників як і раніше виступає проти додаткової допомоги Україні, а потенційна угода Сенату щодо кордону може не відповідати стандартам консерваторів.

"Я роблю все можливе... але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими з тих пір, як ці два питання виявилися пов'язані один з одним", - резюмував Мерфі.

Допомога Україні від США

Днями міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Йеллен заявила, що США будуть відповідальні за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит Адміністрації президента Джо Байдена на багатомільярдне фінансування для країни.

А президент США Джо Байден, коментуючи масштабну ракетно-Дронову атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

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