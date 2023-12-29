За словами американського лідера, без схвалення Конгресу США не зможуть відправляти зброю Україні, додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

Президент США Джозеф Байден прокоментував масовану ракетно-дронову атаку РФ на Україну, що почалася вночі 29 грудня і тривала весь день. На момент написання новини, за даними МВС України було відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

"Сьогоднішня ніч - суворе нагадування світу про те, що через майже два роки цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підпорядкувати собі її народ. Його необхідно зупинити", - заявив Байден, чию промову опублікував Білий дім.

Він зазначив, що перед обличчям жорстокого нападу Україна розгорнула системи ППО, які Сполучені Штати та інші союзники і партнери передали Україні за останній рік. Однак попередив, що США не зможуть постачати Києву зброю наступного року без схвалення фінансування Конгресом:

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Американський народ може пишатися життями, які ми допомогли врятувати, і підтримкою, яку ми надали Україні, коли вона захищає свій народ, свою свободу і свою незалежність. Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальших зволікань"

Байден зазначив, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України і зачіпають військово-політичний блок НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин.

"Путін не просто намагався знищити Україну; він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо діяти в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в цю ситуацію. І наслідки відображаються по всьому світу. Саме тому Сполучені Штати згуртували коаліцію з більш ніж 50 країн для підтримки оборони України. Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не зможе відповісти на заклик свободи", - резюмував президент.

Атака РФ 29 грудня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 29 грудня запустили по Україні 158 повітряних цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

У різних містах України в результаті атаки є загиблі і поранені цивільні. За даними МВС України, кількість загиблих досягла 30-і, А поранених - понад 160-і.

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