Стефанишина очікує, що угоду буде підписано.

Хоча президент Володимир Зеленський відмовився підписати угоду про корисні копалини зі США, вона все ж залишається предметом переговорів. Про це заявила віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина журналістам у Варшаві, повідомляє The Guardian.

Стефанишина заявила, що Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо корисних копалин, і вона залишається предметом обговорення.

"Ми очікуємо, що вона буде підписана", - сказала Стефанишина.

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Вона також додала, що питання гарантій безпеки і розгортання миротворчих сил в Україні також "активно обговорюється".

"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський Союз, хоча і вагається з багатьох питань, буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні здобути перемогу", - сказала вона.

Угода про цінні копалини

Володимир Зеленський не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, оскільки, за його словами, угода не готова і не захищає інтереси української держави.

У Білому домі розкритикували рішення Зеленського відмовитися підписувати угоду про корисні копалини. Там назвали таке рішення "короткозорим", принаймні на даний момент.

Як пише FT, Зеленський припустився стратегічної помилки в угоді зі США про надра України, не позначивши у своїй пропозиції загальну вартість або будь-які конкретні дані.

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