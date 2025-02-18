Експерти зазначають, що не існує сучасних даних про запаси та якість родовищ корисних копалин в Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив ідею про надання прав на видобуток українських корисних копалин американським компаніям у межах "мирного плану", який він презентував Дональду Трампу минулого року. Однак, як стверджують західні та українські чиновники й експерти, у цій пропозиції він зробив стратегічний прорахунок, не вказавши якихось конкретних цифр.

Як пише Financial Times, Україна має у своєму розпорядженні великі підземні родовища критично важливих мінералів, включно з літієм, графітом, кобальтом, титаном і рідкісноземельними елементами, як-от галій, вартістю до $11,5 трлн, які необхідні для цілої низки галузей промисловості - від оборонної до виробництва електромобілів.

"Однак ці родовища, що рідко зустрічаються в Європі, не піддавалися значній розвідці або розробці - процеси, які займають роки навіть в умовах стабільної юрисдикції. Відсутні також дані про якість запасів, які необхідні інвесторам, перш ніж вкладати мільйони в нові рудники", - вказує видання.

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За даними українського уряду, в надрах України також зосереджено близько 10 відсотків світових запасів літію, що використовується у виробництві акумуляторів. Запаси становлять близько 820 кв. км, але досі жодне родовище не розробляється.

Серед рідкоземельних металів Україна має у своєму розпорядженні значні доведені запаси цирконію, що використовується в реактивних двигунах, і скандію, але обидва метали поки що не видобуваються. Деякі родовища танталу, що використовується в напівпровідниках, ніобію, що має надпровідні властивості, і берилію, металу для аерокосмічної галузі, видобувають у невеликих масштабах, але їхній потенціал, за словами українських чиновників, набагато більший.

Українські чиновники також стверджують, що їхня країна входить до першої десятки у світі за запасами титану, який використовується в ракетах, літаках і кораблях. Однак розробляється лише близько 10 відсотків її розвіданих запасів.

Водночас Грейслін Баскаран, директор американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, заявляє, що "риторика про корисні копалини була "важким політичним позерством"... Дані несучасні, у нас дуже мало інформації про те, що там є".

При цьому інвестори та експерти вказують на додаткові серйозні перешкоди для видобутку цих копалин: складна державна бюрократія, урядові постанови, обмежений доступ до геологічних даних і проблеми з отриманням землі.

Чи прорахувався Зеленський у своїй пропозиції Трампу?

Як розповіли FT європейські та українські чиновники, Зеленський, можливо, припустився стратегічної помилки, не вказавши у своїй пропозиції загальну вартість або будь-які конкретні дані.

"Це було написано як приманка для Трампа, очевидно. Але відсутність подробиць означала, що Трамп, по суті, міг назвати свою ціну", - зазначив один із європейських чиновників, який брав участь у переговорах із Києвом.

"В оточенні Зеленського шкодують про те, як це було зроблено... вони втратили контроль над ситуацією", - додав чиновник.

Як зазначив один з українських чиновників, Зеленський мав бути "кришталево чесним" щодо того, що ці ресурси пов'язані "з майбутніми гарантіями американської допомоги в галузі безпеки".

Угода про корисні копалини - що відомо

Чиновники зі США, які зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, запропонували йому підписати документ про мінеральні ресурси України. Згідно з ним, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на нього відмовою.

Як писав The Telegraph, ця угода охоплює не тільки розробку надр, а й порти, інфраструктуру, нафту і газ, а також ширший ресурсний потенціал України. Фактично суть контракту зводиться до економічної колонізації України США на невизначений термін.

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