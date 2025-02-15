Президент акцентував, що угоду підписують на рівні міністрів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дав міністрам підписати угоду про корисні копалини зі США, бо вона не готова і не захищає інтереси України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами за підсумками участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Для мене дуже важливо говорити саме про інвестиції в Україну. І це має бути юридично правильно виписано, коректно. Можна думати, як профіт від них розподіляти, якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки що не бачу", - сказав він.

Глава держави акцентував, що угода про корисні копалини підписується на рівні міністрів.

Відео дня

Угода про корисні копалини України - що повідомлялося

Нагадаємо, NBS News із посиланням на чотирьох американських чиновників повідомили, що США запропонували Україні надати їм 50% власності на корисні копалини.

У Financial Times також із посиланням на кілька джерел зазначили, що Зеленський відхилив цю пропозицію і зараз намагається домовитися про вигіднішу угоду.

Зазначається, що президент України хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо українських запасів. Він також хоче, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів.

Вас також можуть зацікавити новини: