Інцидент зачепив ринки західної Європи.

Компанія Coca-Cola відкликала партію своїх напоїв, вироблених на заводі в Бельгії, коли в пляшках і банках виявили перевищення допустимих показників хлорату. Про це повідомляє The Washington Times.

Повернути із торговельної мережі довелося партії напоїв Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid і Fuze Tea. Партія потрапила в магазини Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. Мала частина цієї партії також потрапила на ринки Франції, Німеччини та Великої Британії. Крім того, про ситуацію були проінформовані профільні органи Данії, Португалії та Румунії, куда теж могла потрапити якась кількість напоїв з проблемної партії.

Хлорат походить із хлорних дезінфікуючих засобів, які використовуються для обробки води, що використовується для обробки харчових продуктів. Ця хімічна речовина здатна спричинити потенційно серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема серед дітей, через втручання в роботу щитовидної залози.

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У компанії Coca-Cola заявили, що знайшли першоджерело забруднення в одному конкретному контейнері, який використовувався в процесі очищення води на її заводі в місті Гент.

Втім експерти кажуть, що споживачам не варто панікувати, адже реальна шкода для здоров’я можлива лише при вживанні великої кількості забруднених напоїв.

Філіп Йоренс, професор токсикології та інтенсивної терапії в Університетській лікарні Антверпена, в інтерв'ю бельгійському суспільному мовнику VTM запевнив, що реальний ризик отруїтися напоєм з проблемної партії є "майже не існує або є дуже малоймовірним".

Токсичні продукти: останні новини

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