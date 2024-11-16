"Це так круто, що тепер просто все відстій", написав один із користувачів Twitter.

Маркетологи Coca-Cola вирішили йти в ногу з часом і перезняли свою легендарну новорічну рекламу "Свято наближається" за допомогою нейромереж. Однак користувачами інтернету такий перфоманс припав не до душі.

Робота ШІ майже покадрово повторює культове промо. Директор маркетингу в європейському підрозділі Coca-Cola Хав'єр Меза розповів в інтерв'ю Marketing Week, що у команди не було початкової мети використовувати штучний інтелект. Компанія хотіла максимально осучаснити класичну рекламу і серед усіх варіантів зупинилася на темі нейромереж.

Навряд чи компанія очікувала таку реакцію від суспільства. Користувачі Twitter зустріли промо, м'яко кажучи, негативно:

"Божевілля, що ця компанія буквально зробила Санту червоним через те, наскільки культовою була їхня реклама, а тепер вони просто роблять помиї." "Це так круто, що тепер просто все відстій" "Імовірно, з бюджетом Coca-Cola це *абсолютна вершина* того, чого можуть досягти технології, і це все одно має такий вигляд, ніби дивишся сцени з "Полярного експреса" під час важкого інсульту, лол"

В інтернеті відзначають класичні для нейромережевих відео проблеми: візуальні артефакти, нереалістичність і неохайність того, що відбувається на екрані.

Раніше ми розповідали, що нейромережа від Google, Gemini, попросила студента померти, після того, як втомилася допомагати йому з домашнім завданням.

Вас також можуть зацікавити новини: