В компанії заявляють, що намагаються захистити інтелектуальні права.

Американський виробник The Coca-Cola Company, який у 2022 році пішов з Росії, вирішив знову зареєструвати в РФ товарні знаки. Про це повідомило російське видання "Вєдомості".

Зазначається, компанія подала до Роспатенту три заявки на реєстрацію однойменних товарних знаків. Вони належать до 32-го та 33-го класів Міжнародної класифікації товарів та послуг – для напоїв безалкогольних та алкогольних, газованої води та ін.

Водночас у коментарі для ЕП в Coca-Cola заявили, що подані заявки на реєстрацію товарних знаків в Росії призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії. Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

Відео дня

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено в 2022 році", – йдеться у повідомленні.

Західний бізнес в РФ

У червня 2022 року Coca-Cola HBC заявила, що більше не вироблятиме і не продаватиме напій Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії. Водночас російський варіант Mcdonald's знайшов заміну Coca-Cola. В "Вкусно – и точка" вирішив продавати "Добрий cola".

Раніше УНІАН писав, що сотні західних груп залишилися в РФ після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Західні компанії, серед яких Avon Products, Air Liquide та Reckitt, залишилися в Росії, незважаючи на те, що планували піти після вторгнення в Україну, оскільки бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

Вас також можуть зацікавити новини: