Напій "Добрий cola" почнуть продавати ж з 15 вересня.

Російський варіант Mcdonald's знайшов заміну Coca-Cola. В "Вкусно - и точка" з 15 вересня продаватимуть "Добрий cola".

Про це в прес-службі компанії повідомили російському пропагандистському виданню ТАСС.

"З 15 вересня в підприємствах мережі "Смачно - і крапка" поступово відновлюється порційний продаж коли в Розливі. Тепер напої з усіма улюбленими і відомими смаками будуть поставлятися під брендом "Добрий" і будуть доступні до замовлення в колишніх обсягах... протягом вересня напої будуть доступні у всіх підприємствах мережі в Росії", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, росіяни зможуть купити ту ж саму Coca-Cola, але з іншою назвою.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні виробник безалкогольних напоїв The Coca-Cola Company тимчасово зупинив свою діяльність в РФ через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

На початку березня в Mcdonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну у РФ тимчасово закриють всі ресторани.

16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає російський ринок. 12 червня в РФ відкрився замінник Mcdonald's - "Смачно - і крапка".

ЗМІ дізналися, що у закладах можуть використовувати старі ресурси Mcdonald's, наприклад, булки. З першого дня відкриття візитною карткою" смачно і крапка " стали цвіль, засмажені у фритюрі комахи і гнилі овочі.

Власником російських активів Mcdonald's стала компанія бізнесмена "Клуб готель". До цього він по франшизі розвивав мережу Mcdonald's в Новосибірську, Бердську, Красноярську, Барнаулі, Томську, Кемерові і Новокузнецьку.

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