У відомстві зазначили, що відео "абсолютно не призначене" для підбурювання або розпалювання заворушень.

Центральне розвідувальне управління США зробило нову спробу вербування російських шпигунів. Ставка робиться на росіян, незадоволених війною на Україні і життям в Росії.

Видання CNN пише, що ЦРУ запустило рекламу, в якій вказали новий канал в Telegram. Спочатку в соцмережі розмістили відео, яке закінчується інструкціями про те, як анонімно і безпечно зв'язатися з ЦРУ. Відео також розміщується на інших платформах соціальних медіа, включаючи YouTube, Twitter, Instagram та Facebook.

Чиновники ЦРУ, які брали участь у проекті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, "щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, якої потребують Сполучені Штати". Це також відбулося після попередньої кампанії з вербування після початку вторгнення, Яка, за словами чиновників, була успішною, і "встановилися контакти".

За словами одного чиновника, повідомлення, яке, як вони сподіваються, тепер почують росіяни, що працюють в чутливих областях і мають доступ до цінної інформації, звучить так: "Ми розуміємо вас, може бути, краще, ніж ви думаєте".

"Ми хотіли передати росіянам їхньою рідною мовою, що знаємо, через що вони проходять", - додав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатний проект

Чиновник наполягав на тому, що відео "абсолютно не призначене" для підбурювання або розпалювання заворушень серед більш широких верств населення, де президент Росії Володимир Путін як і раніше користується високим рівнем підтримки, а скоріше націлене на людей, які можуть бути на межі, і "демістифікує". процес зв'язку з ЦРУ. У ньому не згадується ні Путін, ні навіть війна в Україні, частково тому, що це було б "зайвим", а також тому, що вони стверджують, що він спирається на "вічні" теми, які давно переконують незадоволених росіян звернутися до ЦРУ.

"Україна на першому місці, але це більш-менш симптом чогось більшого", — сказав один з чиновників. "У Росії завжди є люди, які згодні з тим, що ми повинні тут сказати".

Війна в Україні - заяви представників ЦРУ

12 квітня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів щодо війни в Україні. При цьому він підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, сказавши, що в найближчі місяці на карту поставлено дуже багато.

Крім того, він вважає, що Росія продовжить використовувати ядерну риторику на тлі ситуації в Україні.

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