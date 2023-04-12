На думку директора управління, Путін все ще вірить, що зможе розтрощити Україну.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський президент Путін несерйозно ставиться до переговорів щодо війни в Україні.

Він підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, сказавши, що в найближчі місяці на карту поставлено дуже багато, пише CNN. Бернс вважає, що саме прогрес України на полі бою зможе сформувати "перспективи дипломатії".

"Замість того, щоб відступити, він подвоїв свої зусилля", - сказав директор ЦРУ про Путіна, додавши, що той вірить, що може розтрощити Україну і захід.

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Бернс згадав, що Україна продовжує захищати Донбас, тому кампанія РФ з його виснаження, згідно з одним з просочилися в мережу розвіддокументів, швидше за все, зайде в глухий кут.

"Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч", - сказав він, зазначивши, що Україна і її президент зробили саме це.

Також директор ЦРУ підкреслив важливість подальшої підтримки США України, в тому числі за допомогою обміну розвідувальними даними.

Переговори з Росією

Як відомо, Україна готова сісти за стіл переговорів з РФ тільки після того, як вони виведуть свої війська з окупованих територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін використовує переговорний процес тільки для того, щоб виграти час, відновити сили і почати новий наступ.

У Росії неодноразово говорили, що нібито відкриті для переговорів, проте "без умов". Цієї зими спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що вони підуть на переговори, якщо Україна "не буде висувати умов".

Нещодавно глава МЗС РФ Лавров сказав, що переговори можуть бути тільки на основі обліку російських "законних" інтересів і занепокоєнь.

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