Бернс зазначив, що почавши війну проти України, Путін прорахувався по-крупному.

Війна президента РФ Володимира Путіна проти України обернулася "величезним стратегічним провалом", через що країна може стати "економічною колонією Китаю".

Таку заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише Reuters. Він зазначив, що вплив на економіку РФ нададуть приниження, якого зазнали ЗС РФ в Україні, західні санкції та заходи експортного контролю, масовий відхід з російського ринку тисяч іноземних фірм.

Однак, на його думку, Путін навряд чи засвоЇть урок зі своїх помилок, які він допустив в останні рік. "Він ставить на те, що йому вдасться перемолоти українців і вимотати Захід. Він думає, що може змусити час працювати на нього, – зазначив Бернс. - Він переконаний, що Україна важливіша для нього, ніж для нас. Путін помилився в цій ставці, так само як і в своїх припущеннях перед вторгненням".

Відео дня

Тому, як зазначив глава ЦРУ, якщо поглянути на реальність, то буде ясно що РФ стає все більш залежною від Китаю і ризикує з часом стати його економічною колонією, залежною від експорту енергоресурсів і сировини в цю країну. "Путін сам веде Росію до цього", - додав Бернс.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Візит китайського лідера до Москви відбувся наприкінці березня. За підсумками переговорів Сі Цзіньпін і Володимир Путін підписали два спільних документи (про плани економічного співробітництва та поглиблення партнерства) і публічно розкрили деякі плани щодо подальшої співпраці.

Вас також можуть зацікавити новини: