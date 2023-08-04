Він розповів про свій режим харчування у своєму новому додатку Threads у відповідь на повідомлення від Mcdonald's.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, перед боєм з Ілоном Маском, розробив новий код для своєї дієти, який включає споживання 4000 калорій на день.

Як пише Independent, він розповів про свій режим харчування у своєму новому додатку Threads у відповідь на повідомлення від Mcdonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування запитала: "Ви хочете щось із Mcdonald's?"

"20 нагетсів, гамбургер, велика картопля фрі, Oreo McFlurry, яблучний пиріг і, можливо, чізбургери на потім?" - відповів Цукерберг.

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Його відповідь викликала понад 735 відповідей від інших користувачів програми, включаючи бійця UFC Майка Девіса, який жартома лаяв творця Facebook.

"Ти в таборі. Ніякого Макдональдса", - написав Девіс, а Цукерберг поправив його і сказав: "Я не скидаю вагу, тому мені потрібно близько 4000 калорій в день, щоб компенсувати всю активність. І це так смачно..."

Бій між Маском і Цукербергом

Хоча технічний магнат, можливо, зайнявся єдиноборствами як хобі, його навички можуть стати в нагоді, оскільки розмови про "боротьбу в клітці" між ним і Ілоном Маском тривають. Після того, як Цукерберг запропонував ідею Threads, конкуруючого додатка для X, раніше відомого як Twitter, Маск був не надто задоволений. Що ще гірше, Meta оголосила, що 10 мільйонів користувачів зареєструвалися протягом перших семи годин 5 липня.

У червні Маск написав у Твіттері, що він "готовий до матчу в клітці, якщо (Цукерберг) готовий". Цукерберг майже не вагався, перш ніж відповісти скріншотом повідомлення Маска з підписом "Надішліть мені місцезнаходження" у своїй історії в Instagram. З тих пір Цукерберг опублікував свою фотографію без сорочки, на якій він тренується з бійцями UFC Олександром Волкановським та Ізраїлем Адесаньєю.

Генеральний директор Tesla Motors раніше пропонував восьмикутник Лас-Вегаса як місце для їхнього бою, але нічого не було підтверджено. У той час як користувачі X попередили Маска, що йому потрібно почати тренуватися, він запевнив критиків, що у нього є один прийом, в якому він впевнений. "У мене є чудовий хід, який я називаю "Морж", коли я просто лежу на своєму опоненті і нічого не роблю".

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