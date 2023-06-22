Все почалося з того, що Маск висміяв у Twitter стратегію Цукерберга щодо копіювання технологій конкурентів.

Марк Цукерберг та Ілон Маск підтвердили, що готові битися один з одним. Все почалося з того, що Маск висміяв у Twitter стратегію Цукерберга щодо копіювання технологій конкурентів.

Підписник Маска в Twitter зауважив, що підприємцю "варто бути обережніше", адже Марк молодше, займається джиу-джитсу й навіть бере участь в турнірах. На що глава Tesla і SpaceX написав, що "готовий до поєдинку в клітці".

Через деякий час Цукерберг опублікував "історію" в Instagram зі скріншотом цього треда і підписом "прийшли мені місце". Ілон посміявся і заявив, що готовий до поєдинку, запропонувавши зробити це в октагоні Лас-Вегаса, яким володіє ліга зі змішаних єдиноборств UFC.

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Офіційний представник Meta підтвердив порталу The Verge, що Марк Цукерберг серйозно ставиться до можливого поєдинку.

51-річний Маск хоч і старший за Цукерберга на 12 років, зате має перевагу з точки зору фізичних розмірів. Крім того, він розповідав, що брав участь у "справжніх жорстоких вуличних бійках", коли ріс у Південній Африці.

Водночас 39-річний Цукерберг-боєць ММА, який місяцем раніше виграв турнір з джиу-джитсу, пише The Verge. Він також говорив, що нещодавно завершив виснажливе тренування "Murph Challenge" менш ніж за 40 хвилин. Це випробування включає біг на 1,6 км, 100 підтягувань, 200 віджимань, 300 присідань з повторним забігом на 1,6 км.

Очевидно, що можлива сутичка Маска і Цукерберга може стати одним з найпопулярніших боїв всіх часів.

Нагадаємо, раніше Маск вже викликав Путіна на бій за Україну. Мільярдер запропонував президенту країни-агресора вийти віч-на-віч, ставка висока – "вся Україна".

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