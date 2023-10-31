Активісти вимагали припинити підтримку Ізраїлю.

У вівторок, 31 жовтня, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін давали свідчення перед Комітетом з асигнувань Сенату щодо екстреного фінансування для Ізраїлю та України.

Як було показано на трансляції засідання, коли Блінкен давав свідчення, пропалестинські протестувальники перервали слухання. Демонстранти з плакатами та долонями у червоній фарбі звинуватили США в підтримці "різанини" в палестинській Газі, яка зазнала бомбардувань з боку Ізраїлю після того, як угруповання ХАМАС здійснило раптовий напад на ізраїльську територію на початку жовтня.

"Врятуйте дітей Гази. Припиніть вогонь зараз", – скандували протестувальники. Також демонстранти вигукували гасла про "знищення усіх стін від Палестини до Мексики". Аналогічні заклики містилися на плакатах.

Офіцери Капітолійської поліції США вивели протестувальників з приміщення, де відбулися слухання. Зрештою Блінкен закінчив давати свідчення. Голова комітету Петті Мюррей ненадовго призупиняла слухання, перш ніж міністр оборони Ллойд Остін почав своє вступне слово. Це зробили, аби поліція Капітолію змогла звільнити приміщення.

Свідчення Блінкена та Остіна в Сенаті

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгресу США виділити додаткові 106 мільярдів доларів для допомоги Україні у війні з Росією, Ізраїлю у війні з ХАМАС та іншим іноземним державам. 61 мільярд доларів передбачалося виділити саме для України.

Новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за окремий розгляд додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Було подано пропозицію щодо передачі на допомогу Ізраїлю 14,5 мільярдів доларів. Водночас зрушень щодо фінансування для України немає.

Комітет з асигнувань Сенату США заслухав очільника Пентагону Ллойда Остіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Вони мали представити стратегію Білого дому стосовно допомоги Україні та Ізраїлю та наголосити на вирішальному значенні цієї підтримки для просування зовнішньополітичних інтересів США.

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