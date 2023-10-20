Найбільша частка грошей, про які просить адміністрація Байдена, передбачена для надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден просить американський Конгрес про погодження додаткового фінансування з метою надання підтримки союзникам та партнерам, повідомляє Білий дім.

"Цей додатковий запит дозволить продовжити надавати Ізраїлю необхідну безпекову допомогу, підтримувати зусилля Ізраїлю щодо забезпечення звільнення заручників і розширювати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від війни в Ізраїлі та Газі. … Адміністрація додатково інвестує в військово-промислову базу, щоб забезпечити військову готовність, включаючи поповнення ресурсів для задоволення наших оборонних потреб, оскільки ми підтримуємо Ізраїль та Україну, а також безпекові вимоги в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, що зростаюь", – йдеться в повідомленні.

Білий дім інформує, що запит передбачає виділення понад 50 мільярдів доларів, які буде інвестовано в американську оборонно-промислову базу.

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"Оскільки ми підтримуємо наших партнерів в Ізраїлі, Україні та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, запит Адміністрації … забезпечує фінансування для забезпечення готовності американських військ шляхом інвестування понад 50 мільярдів доларів США в американську оборонно-промислову базу шляхом фінансування поповнення та інших форми допомоги у сфері безпеки, як-от іноземне військове фінансування та Ініціатива сприяння безпеці Україні", – зазначають в Білому домі.

За інформацією Reuters, загалом Білий дім просить про майже 106 мільярдів доларів для фінансування амбітних планів безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та посилення кордонів США.

З цієї суми, за інформацією агентства, приблизно 14,3 мільярда доларів із фінансування на 2024 фінансовий рік буде виділено Ізраїлю. Зокрема, на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони та закупівлі зброї.

Але найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, передбачена саме для України: на військове обладнання для нашої країни, надання економічної та безпекової допомоги.

Ще 13,6 мільярда доларів – на охорону кордонів США, боротьбу з великою кількістю іммігрантів з Латинської Америки та Карибського басейну та інші потреби.

Військова допомога США Україні - останні новини

Загальний обсяг допомоги Україні від США з 24 лютого 2022 року по серпень 2023 року сягнув позначки у 66,2 млрд доларів. З них 43,1 млрд доларів – це військова допомога.

У серпні адміністрація президент США Джо Байдена надіслала свій останній запит на додаткове фінансування. Пропозиція вимагала виділення 24,1 мільярда доларів на допомогу Україні до кінця року. Конгрес не схвалив цю пропозиції.

Напередодні стало відомо, що Байден попросить у Конгресу додаткові 60 мільярдів для допомоги Україні. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснював, на які потреби вистачить цих грошей.

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