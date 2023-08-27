Він заявив, що світ нібито "сміється із санкції" проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що санкції проти Росії через повномасштабну війну проти України є неефективними.

Як повідомляє Telex, про це він заявив під час виступу на фестивалі Транзит. На переконання головного дипломата Угорщини, Європа пішла шляхом "глобалізації війни", а не "локалізації". Сіярто заявив, що "деякі європейські політики перебувають у воєнному психозі".

Глава МЗС Угорщини заявив, що Будапешт знає, хто агресор, але не згадав про росіян, але "в цій війні ніхто не воює за нас, а кожен воює за себе". За його версією, США "підштовхнули Європу до суперництва" щодо того, хто і в якому обсязі допомагатиме Україні, і цим "ми буквально знищуємо Європу".

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Натомість Сіярто фактично підтримав тези Кремля про "заморожування" конфлікту, повторивши позицію уряду про те, що "війна має закінчитися цієї миті".

"Політика санкцій провалилася… У всьому світі над політикою європейських санкцій сміються", - заявив Сіярто.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Угорщина заграє з агресором, блокуючи допомогу Україні. Влада країни оголосила про плани заблокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України.

Ба більше, угорський прем'єр Віктор Орбан відмовляється вважати Путіна військовим злочинцем, а крім того, періодично видає проросійські наративи на адресу України. Зокрема він заявляв про те, що Україна не є суверенною державою, бо залежить від Заходу.

Скандальний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто видав, що війна в Україні триватиме чотири роки - це нібито позиція ЄС. Втім, словацький очільник МЗС Мирослав Влаховський різко осадив свого колегу.

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