Однак він все одно вважає українців незалежними і гордими.

На думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Україна більше не є суверенною державою. Як заявив він в інтерв’ю німецькому Bild, такий висновок можна зробити через залежність Києва від підтримки країн Заходу.

Орбан розповів, що знає бажання керівництва України щодо звільнення усіх окупованих Росією території. Однак на його думку в першу чергу потрібно зважати на цілі Вашингтона, адже Україна більше не є суверенною державою.

"Але справді важливо те, що хочуть робити американці. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – сказав Орбан.

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На думку угорського прем’єр-міністра Київ абсолютно не розуміє поточну ситуації. Орбан стверджує, що Україна хоч і впевнена у своїй перемозі, але здобути її вона не зможе.

"Я думаю, що те, як українці борються на передовій, а ми підтримуємо їх фінансово, інформацією, інструментами, і вони можуть виграти війну проти Росії – це неправильне розуміння ситуації. Це неможливо… Я говорю про кінець війни, і проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян, і це буде вирішальним чинником зрештою", – додав чиновник.

Орбан у черговий раз згадав про переговори. Він наполягає на тому, що єдиним шансом врятуватися українцям – це піти на домовленості із Москвою щодо безпекових гарантій.

Однак у підсумку прем’єр-міністр Угорщини змінив вектор думок і додав, що підсумкове рішення все одно залишається за українцями, адже війна – "це виключно справа українського народу".

"Тому я б радив їм робити саме те, що для них найкраще. Але що для них найкраще, вони мають визначити самі. Ніхто інший не може цього визначити. Тому що вони є незалежною, гордою нацією і країною", – сказав Орбан.

Риторика Віктора Орбана щодо російсько-української війни: що відомо

Наприкінці травня Віктор Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. Через ці слова угорський форинт навіть обвалився на міжбанківському ринку.

На початку червня прем’єр-міністр своїми заявами "лякав" про те, що Україна буде мати дуже великі втрати під час контрнаступу. Він вважає такі дії кривавою різаниною.

Також в інтерв’ю тому ж Bild Орбан не хотів називати Путіна військовим злочинцем. Прем’єр-міністр Угорщини запевняв, що спочатку з Москвою потрібно іти на мирні переговори, а потім вирішувати, хто був неправий.

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