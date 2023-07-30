Очільники МЗС публічно подискутували щодо України та прогнозів щодо тривалості війни.

Скандальний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто видав, що війна в Україні триватиме чотири роки - це нібито позиція ЄС. Втім, словацький очільник МЗС Мирослав Влаховський різко осадив свого колегу.

Діалог між дипломатами розгорівся Twitter. Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у соцмережі відео, на якому Сійярто скаржився на підтримку України з боку Євросоюзу у війні з РФ. Він заявляв, що ЄС нібито готується, що війна в Україні триватиме ще чотири роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати", - сказав він.

Влаховський відповів йому різко. Він закликав угорського колегу не розповідати, що думають інші люди, перш ніж запитати їх.

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", - зазначив Влаховський.

Свій коментар Влаховський закінчив угорською фразою "Ruszkik haza! Legyen béke!" ("Росіяни додому! Хай буде мир!") із цифрою "1956" зробивши відсилання до повстання в Угорщині, придушеного військами СРСР.

Що Угорщина заявляла про війну в Україні

Угорщина заграє з Росією, перешкоджаючи наданню допомоги Україні з боку ЄС. Нещодавно влада країни оголосила про плани заблокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан відмовляється вважати Путіна військовим злочинцем, а крім того, періодично видає проросійські наративи на адресу України. Зокрема він заявляв про те, що Україна не є суверенною державою, бо залежить від Заходу.

Така позиція не залишається поза увагою членів ЄС. Нещодавно в Європарламенті поставили під сумнів здатність Угорщини ефективно головувати в Раді ЄС у 2024 році, враховуючи недостатнє дотримання цієї країною законодавства і цінностей ЄС.

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