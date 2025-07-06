На його честь провели велику церемонію.

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама заявив, що сподівається прожити понад 130 років, тобто щонайменше ще чотири десятиліття.

Як передає агентство Reuters, ця заява пролунала на церемонії, присвяченій його 90-річчю. Тисячі вірян з різних країн світу зібралися в гірському містечку Дхарамшала на півночі Індії, щоб взяти в ній участь. Далай-лама запевнив їх, що після смерті перевтілиться в духовного главу віри:

"Досі мені вдавалося досить добре служити Буддхадхармі і жителям Тибету. І все ж, я сподіваюся прожити понад 130 років. Ми втратили нашу країну і живемо у вигнанні в Індії, але я зміг принести багато користі. Тому, живучи тут, у Дхарамшалі, я маю намір служити істотам і дхармі стільки, скільки зможу".

Журналісти нагадують, що взимку він казав їм, що може дожити до 110 років. Він уже є найстарішим за віком главою в історії тибетського буддизму. "Дивлячись на численні пророцтва, я відчуваю, що маю благословення Авалокітешвари. Досі я робив усе, що міг. Принаймні, я сподіваюся прожити ще 30 або 40 років", - додав він під час церемонії.

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Що відомо про Далай-ламу

Далай-лама - це титул духовного лідера тибетського буддизму. Вважається втіленням співчуття та перевтіленням бодгісаттви Авалокітешвари - істоти, яка вирішила не досягати нірвани, поки всі живі істоти не звільняться від страждань.

14-й Далай-лама Тенцзін Ґятцо народився у 1935 році в Тибеті. Його визнали як реінкарнацію попереднього Далай-лами у віці двох років.

У 1959 році після невдалого повстання проти китайської влади він емігрував до Індії, де живе досі.

Він не є політичним лідером Тибету з 2011 року, коли передав владу обраному уряду у вигнанні, але залишається духовним авторитетом.

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