Запис інциденту поширився в Інтернеті і викликав масову критику.

Далай-лама приніс офіційні вибачення Індійському хлопчикові та його родині за його поведінку, коли він поцілував хлопчика в губи і запропонував йому "смоктати язик".

Як пише Sky News, інцидент стався в лютому на церемонії, присвяченій закінченню навчання групи дітей за програмою одного з індійських благодійних фондів.

На заході хлопчик запитав духовного лідера, чи можна його обійняти, після чого Далай-лама попросив дитину поцілувати його в щоку і поцілував його в губи. Потім Далай-лама попросив дитину "смоктати язик". Запис інциденту поширився в Інтернеті і викликав масову критику.

У заяві представників Далай-лами підкреслюється, що він приносить вибачення хлопчикові, його родині, а також людям по всьому світу "за шкоду, яку могли завдати його слова".

"Його Святість хоче вибачитися перед хлопчиком і його сім'єю, а також перед його численними друзями по всьому світу, за біль, який могли заподіяти його слова. Його Святість часто невинно і грайливо дражнить людей, яких зустрічає, навіть на публіці та перед камерами. Він шкодує про цей інцидент" ,-йдеться в заяві офісу 87-річного духовного лідера.

Суперечливі висловлювання Далай-лами

Глава тибетських буддистів лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV Тензін Гьямцхо заявив, що має намір змінити багатовіковий порядок пошуку наступника.

Далай-лама вважає, що дії Володимира Леніна в умовах воєнного часу "теж можна зрозуміти", але він перекрутив первісну ідею Маркса, поставивши політичні інтереси вище турботи про людей.

Далай-лама XIV заявив, що починає лоскотати поліцейських, коли вони не посміхаються.