До нового пакету мають увійти боєприпаси, танки, дрони та інше обладнання.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її уряд готує військову допомогу для України на майже 1 млрд євро. Як передає кореспондент УНІАН, про це Фредеріксен сказала на спільній пресконференції з президентом України та учасниками другого саміту Україна–Північна Європа.

"Ми виступаємо рішуче на стороні України. У Данії ми тепер зобов'язалися виділити понад 8 мільярдів євро на підтримку України і ми разом з партнерами надамо F16", - сказала Фредеріксен.

При цьому, данська прем'єрка зазначила, що завтра, 14 грудня, її уряд презентує в парламенті новий військовий пакет.

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"Пакет становитиме майже 1 мільярд євро", - наголосила голова уряду Данії.

За її словами, якщо данський парламент схвалить цей пакет, до нього увійдуть боєприпаси, танки, дрони та інше важливе обладнання, або те, чого України потребує зараз на полі бою.

"Зараз не час для втоми від війни, коли мужні українські солдати воюють щодня", - наголосила Фредріксен.

Вона вказала на важливості підтвердження європейської перспективи України і що Україна належить до трансатлантичної спільноти.

"Немає сумнівів, що ми підтримуватимемо боротьбу України стільки, скільки це потрібно", - додала прем'єрка.

Фредеріксен відзначила, що президент Російської Федерації повинен знати, що не зможе виграти війну проти України.

Своєю чергою, президент України у мережі X (Twitter), повідомив, що провів зустріч з Фредеріксен та подякував за військову допомогу від Данії, включно з нещодавнім великим пакетом, а також за підтримку у відбудови Миколаєва, створення Фонду підтримки України та лідерство в авіаційній коаліції.

"Довгострокова підтримка, єдність і сила є ключовими факторами для перемоги над російською агресією в Україні. Я вдячний Данії за те, що вона поділяє ці спільні цілі та працює разом із нами задля досягнення справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Військова допомога від Данії

Як повідомляв УНІАН, Данія відправить Україні першу партію винищувачів F-16 в березні-квітні 2024 року.

20 серпня Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

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