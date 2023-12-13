Крім того, держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців.

Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.

Як повідомляє Укрінформ, про це оголосив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні... Пан президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам. Ми маємо можливість допомогти з 1 мільярдом доларів США на 2023 рік, який скоро закінчується. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік", – сказав Стере.

За словами очільника норвезького уряду, його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

Крім того, Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО, та нарощує фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для ЗСУ.

Зеленський у Норвегії

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, перебуває з візитом у Норвегії.

Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України. Також президент України відвідає саміт Північних країн, який сьогодні відбудеться в Осло.

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