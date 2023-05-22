Датський уряд озвучив дивну ініціативу.

Данія хоче організувати саміт, присвячений проблемі встановлення миру між Україною та Росією. На нього планують запросити Індію, Китай і Бразилію. Таку ініціативу озвучив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, пише Reuters.

За його словами, такий саміт можна було б провести в липні, але спершу доведеться "докласти деяких зусиль для створення глобального зобов'язання з організації такої зустрічі". Важливою умовою проведення зустрічі Расмуссен назвав участь у саміті країн, що не входять до числа союзників України.

"Необхідно викликати інтерес і участь таких країн, як Індія, Бразилія і Китай. Якщо Україна вважатиме, що настав час провести таку зустріч, це буде чудово. І тоді Данія, очевидно, хотіла б провести зустріч", - заявив дипломат.

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При цьому Расмуссен висловив сумнів, що Росія погодиться взяти участь у такому саміті.

Перспективи мирного врегулювання в Україні

Минулої неділі президент Володимир Зеленський на саміті G7 заявив, що російсько-українську війну неможливо закінчити дипломатичними методами. Єдиний варіант її закінчення - це повний відхід російської армії з території України.

Президент Бразилії Лула да Сілва, який раніше заявив, що в розв'язанні війни винні обидві сторони - і Київ, і Москва - і закликав створити міжнародну коаліцію з примусу сторін конфлікту до переговорів, тепер скаржиться, що з ним самим не хочуть розмовляти ані Київ, ані Вашингтон.

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