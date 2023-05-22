Президент Бразилії образився на Зеленського і Байдена і не розуміє, чому з ним не хочуть зустрічатися.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розчарований тим, що йому так і не вдалося зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту "Великої сімки" в Японії. У тому, що зустріч не відбулася, бразильський лідер звинуватив українську сторону, пише бразильське видання g1.globo.com.

"Ми чекали [українську делегацію на заплановану зустріч] і отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв Президента В'єтнаму. Коли Президент В'єтнаму поїхав, українці так і не з'явилися. У них безумовно була інша зустріч, і вони не змогли прийти", – розповів Лула.

Бразильський лідер запевнив журналістів, що великої трагедії в зірваній зустрічі немає. Лула зазначив, що слухав виступ Зеленського на саміті, а Зеленський чув його виступ, в якому теж піднімалася тема війни в Україні.

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"Я не був розчарований, я був засмучений, тому що хотів би зустрітися з ним і обговорити це питання, тому я призначив йому зустріч. Ось і все. Зеленський повнолітній, він знає, що робить", – заявив бразильський лідер.

Видання g1.globo.com уточнює, що Лула пропонував кілька тимчасових інтервалів, але команда президента України не змогла вписати зустріч в розклад Зеленського. Примітно, що президент США Джо Байден теж не зміг знайти час для бразильського лідера в ході саміту G7.

Сам же Лула поскаржився, що ані президент України, ані президент Росії Володимир Путін не хочуть обговорювати мир. Він заявив, що готовий відправитися в Україну і Росію, щоб зустрітися з лідерами країн для обговорення мирного процесу. Однак, за словами Лули, спецспосланець Селсо Аморіма, який вже відвідав Київ і Москву, переконав його, що поки це неможливо.

"Ці двоє (Зеленський і Путін – УНІАН) не хочуть. Я вам кажу, що Селсо Аморім поїхав туди, поїхав в Росію, потім поїхав в Україну. Він сказав, що поки вони не хочуть говорити про мир. Якщо один має пропозицію про капітуляцію іншого, то інший має пропозицію про капітуляцію першого. Тобто ніхто не хоче поступитися. Переговори – це не здача", - заявив Лула.

Президент Бразилії також розкритикував президента США Джо Байдена за слова про те, що закінчення війни між Росією і Україною має відбутися через капітуляцію Москви. На думку Лули, це не сприяє врегулюванню конфлікту між двома країнами.

Бразильський лідер зазначив, що вважає єдиним шляхом закінчення війни прямі переговори між лідерами України та Росії, тому він вирішив не ходити на ту зустріч G7, де обговорювалися шляхи завершення війни. За його словами, це питання слід обговорювати в іншому форматі, такому як G20, де беруть участь також Китай і Росія, а також в ООН.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні

Раніше президент Бразилії зробив кілька спірних заяв з питання війни в Україні. Зокрема він заявляв, ніби у війні винна як Україна, так і Росія. За його словами, рішення про початок війни нібито було прийнято обома державами. Також він неодноразово критикував постачання зброї в Україну.

На саміті "Великої сімки" в Хіросімі Лула повинен був зустрітися із Зеленським, але зустріч зірвалася. Український президент, коментуючи цей факт, заявив, що Лула повинен бути засмучений зірвалася зустріччю.

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