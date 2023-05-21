Чи не найголовнішою тезою на полях G7 щодо дипломатичного тиску на Росію президент назвав повагу до статуту ООН та міжнародного права.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має шансів на дипломатичне завершення війни в Україні, поки її війська перебувають на українських територіях.

Під час брифінгу в Японії президент зауважив, що чи не найголовнішою тезою щодо дипломатичного тиску на Росію під час перемовин на полях G7 була необхідність поваги до статуту ООН та міжнародного права у вирішенні цього питання, передає кореспондент УНІАН.

"Я не знаю, чи всі були за, але точно ніхто не був проти… У Росії немає шансів до жодних дипломатичних шляхів, поки її війська перебувають на нашій території із порушенням наших територіальної цілісності та суверенітету, усіх законів та міжнародного права. Поки війська РФ знаходяться на території України, з ними ніхто ніяких справ не матиме", - наголосив Зеленський.

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Він також додав, що задоволений підтримкою з боку лідерів G7 української формули миру та вирішення багатьох спровокованих Росією криз.

Українська формула миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський представив українську формулу миру ще в листопаді 2022 року на саміті G20.

Вона складається з 10 пунктів, серед яких безпека у різних сферах, звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, припинення бойових дій та інше.

Глава української держави наголосив, що виконання зазначених пунктів відновлять стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Зеленський закликав інші країни приєнадитися до її реалізації.

21 травня під час візиту до Японії президент України заявив, що саміт формули миру може пройти 2 липня 2023 року - на 500 днів з початку повномасштабної війни. Зеленський запросив лідерів країн "Великої сімки" приєднатися до формули миру для завершення повномасштабної війни в України.

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