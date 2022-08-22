Вибухівка могла спрацювати після дзвінка одного зі знеособлених телефонів, з'ясували журналісти.

За автомобілем, на якому перед вбивством їхала донька головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дарина, стежили люди, у яких були знеособлені телефони.

Після дзвінка одного зі знеособлених телефонів могла спрацювати вибухівка, за відомостями Telegram-каналу Mash, слідство розглядає таку версію підриву авто з Дугіною.

"Судячи зі свідчень білінгу, за позашляховиком Дар'ї їхали від можливого місця мінування (парковка садиби Захарово) до місця вибуху. Після вбивства телефони зникли з мережі", - наголошується в матеріалі.

Раніше стало відомо, що в Підмосков'ї 20 серпня підірвали авто, за кермом якого була Дарина Дугіна. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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