Україна не кримінальна держава та до злочину в РФ не має відношення, зазначив радник керівника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував вчорашній теракт в РФ - підрив авто з донькою ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дариною.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього немає відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація і тим більше не терористична держава", - сказав Подоляк.

За його словами, Росія вже починає "внутрішньо розвалюватись", і різні політичні угрупування починають битву та хочуть отримати певні місця для того, щоб пізніше претендувати на іншу владу в РФ.

"Тому, безумовно, вони будуть використовувати це, по-перше, для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на російське суспільство. Що типу "давайте підемо все ж таки, дійсно, масово різати українців". І друге, для того, щоб розпочинався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він ставав ще більш ультра радикальним", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 20 серпня в Підмосков'ї підірвали машину, в якій знаходилася Дар'я Дугіна. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що вибух трапився під днищем позашляховика, за кермом якого була донька Олександра Дугіна.

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