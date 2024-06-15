Росіянам нагадали, що вони ведуть загарбницьку війну проти України, і тому їх не пускатимуть до Румунії, де відбудеться засідання.

Румунія відмовилася видати візи членам російської делегації, яка планувала взяти участь у щорічній сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), що відбудеться 29 червня - 3 липня в Бухаресті. Про це повідомив у соцмережах російський депутат Григорій Карасін.

За його словами, Міністерство закордонних справ Румунії надіслало в Москву дипломатичну ноту.

"У ній йдеться про те, що "з урахуванням російської агресії проти України", жодному з членів делегації Російської Федерації не буде видано візи і не буде дозволено в'їзд до країни", - поскаржився Карасін і пообіцяв, що Росія пригадає це румунам.

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Слід зазначити, що за останні два роки Росія пропустила вже щонайменше чотири засідання і сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. У квітні цього року Росія вирішила призупинити виплату членських внесків до бюджету організації.

Росію виганяють із міжнародних організацій

Як писав УНІАН, Дунайська комісія позбавила Росію членства з огляду на обстріли Нижнього Дунаю. Таке рішення ухвалили на ювілейній 100-й сесії під головуванням України в грудні. Рішення стало відповіддю на порушення Росією принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

Також ми розповідали, що днями Росію вигнали з Міжнародної шахової федерації. Рішення ухвалили за скаргою Федерації шахів України. Російську шахову федерацію покарали за "активну діяльність" на окупованих територіях України.

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