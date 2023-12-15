РФ повинна виконати рішення до 29 лютого наступного року.

Дунайська комісія позбавила Росію членства з огляду на обстріли Нижнього Дунаю. Таке рішення ухвалили на ювілейній 100-й сесії під головуванням України. Про це у мережі X (Twitter) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Міжнародна ізоляція Росії продовжує зростати… Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю", – зазначив глава МЗС.

За його словами, Росія має виконати рішення до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть перед нею своїх зобов'язань відповідно до основоположної Белградської конвенції.

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Вказане рішення – відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї. Воно ґрунтується на попередньому рішенні Комісії від 17 березня 2022 року про відхилення російських повноважень, заборону росіянам брати участь у всіх засіданнях та виключення із секретаріату.

Обстріл портів на Дунаї

Восени Росія почала активно обстрілювати дунайські порти, які Україна використовує для експорту агропродукції. Російські загарбники час від часу змінюють тактику, яку використовують, зокрема, коли завдають ударів дронами по Подунав’ю.

Під час атак РФ по портовій інфраструктурі Одеської області були зафіксовані випадки падіння ударних дронів на території Румунії.

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