Хрупалла пояснив свою вимогу можливими політичними змінами в країнах походження мігрантів.

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла закликав вислати з країни до 2,6 млн іноземців. Про це повідомляє Welt.

За його пропозицією, країну мають залишити не лише іноземці, які підлягають примусовому виїзду, та іноземці, засуджені за злочини, а й громадяни Сирії, Афганістану та України, щойно для них зникнуть відповідні підстави для отримання захисту.

Хрупалла пояснив свою вимогу можливими політичними змінами в країнах походження мігрантів. Якщо війна в Україні закінчиться або безпекова ситуація в Сирії та Афганістані настільки покращиться, що потреба в захисті зникне, люди мають виїхати.

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"І тут йдеться про 2,6 мільйона", – підсумував він свої підрахунки.

Як пише видання, цією вимогою Хрупалла суперечить своєму однопартійцю Максиміліану Кра, який раніше застерігав від завищених очікувань щодо депортацій. На його думку, навіть 200 тисяч повернень стали б найбільшою операцією такого типу в післявоєнній історії Європи.

Експерт з питань міграції Даніель Тім, який викладає в Констанцькому університеті, також вважає твердження Хрупалли оманливими. На його думку, лідер "АдН" створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна депортувати без індивідуального розгляду та в короткий термін. Однак це юридично неможливо. За словами експерта, необхідно перевіряти статус захисту кожної людини окремо.

Підстави, на яких людині надали захист, можуть змінитися, а отже, може постати питання про збереження її статусу. Однак це не означає, що такі зміни автоматично стосуватимуться всіх представників певної групи за походженням. Тому, як зауважив Тім, названа Хрупаллою цифра є значно завищеною.

За останніми даними, станом на середину 2026 року в Німеччині налічувалося близько 259 тисяч людей, зобов'язаних залишити країну. Це означає, що їхні заяви на отримання притулку відхилили, вони більше не мають права на перебування в Німеччині й повинні виїхати. Водночас 77% із них мають відстрочку від депортації, тобто примусове видворення цих людей тимчасово призупинене.

Захист українських біженців у Німеччині – останні новини

Наприкінці жовтня повідомлялося, що Німеччина змінила правила для українських біженців. Зокрема, країна продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас чоловікам призовного віку, які прибувають до Німеччини, можуть відмовити в його наданні.

Щоб легалізувати своє перебування в країні та отримати тимчасовий захист, такі чоловіки мають підтвердити, що законно виїхали з України та не підлягають мобілізації.

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