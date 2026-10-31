Німеччина змінила правила для українських біженців: кого можуть не прийняти

Термін дії захисту спливатиме 4 березня 2028 року.

Німеччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Проте новоприбулим до країни чоловікам призовного віку можуть відмовили, інформує урядовий вісник ФРН BGBl.

Для легалізації свого перебування й отримання тимчасового захисту чоловіки призовного віку мають підтвердити, що вони легально перетнули кордон України та не підлягають мобілізації.

Відповідні зміни до постанови про перебування українців у Німеччині ухвалило МВС країни. Нові правила діють з 9 жовтня. Аналогічні норми затверджено на рівні всього Євросоюзу.

Відео дня

Тимчасовий захист українців за кордоном – більше новин

Влітку Рада ЄС затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Однак відтепер новоприбулі українці зможуть отримати статус тимчасового захисту лише за умови, що можуть підтвердити відсутність у них проблем з ТЦК.

Доказом цього може, зокрема, бути штамп з українського кордону, що підтверджує легальний виїзд із країни, або ж документи, що прямо підтверджують звільнення від військової служби.

При цьому в Раді ЄС наголошують, що нові вимоги до військовозобов'язаних українців стосуються лише тих, хто вперше отримує тимчасовий захист у Європі. Особи, які вже перебувають тут, зможуть залишитися, незалежно від своїх відносин із ТЦК.

У європейських країнах, таких як Польща, Німеччина та Чехія, наразі проживає близько 6 мільйонів українських біженців. Водночас міграційне агентство ООН прогнозує, що цієї зими Україну може залишити ще більша кількість людей. Багато сімей можуть зіткнутися із труднощами щодо забезпечення надійного опалення, електро- та водопостачання, йдеться в заяві.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів майже 3,6 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними особами на території України. Ще близько 3,8 мільйона повернулися після переміщення, часто в пошкоджені або частково зруйновані будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: