Співголова АдН Тіно Хрупалла висловив думку, що необхідно покласти край політиці санкцій проти Росії.

Партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) виступає проти постачання Україні дронів, які використовуються для нанесення ударів по території Росії, заявив співголова АдН Тіно Хрупалла в інтерв'ю, повідомляє ZDF.

Хрупалла наголосив, що його партія виступає проти постачання зброї до "кризових регіонів".

"Ми виробляємо в Німеччині дрони, які використовуються для нанесення ударів по глибині території Росії, і ми категорично проти цього. Ми завжди заявляли – і це також зазначено в програмі нашої партії – що не підтримуємо постачання зброї до кризових регіонів та зон військових дій", - заявив він.

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Окрім цього, Хрупалла вважає, що потрібно припинити введення санкцій проти Росії та налагодити відносини.

"Нам потрібно покласти край політиці санкцій проти Росії. Чого насправді вдалося досягти санкціями в минулому? Звісно, насамперед нам треба знову почати розмовляти один з одним. Але ця спіраль санкцій – зокрема закриття "Російського дому" та російського консульства в Бонні – нікому не допомагає. Що ми насправді від цього отримуємо?", - поцікавився він.

Співголова АдН зазначив, що скасував би всі санкції, введені проти Росії.

"Я вважаю санкції в будь-якій формі безглуздими, а головне – вони завдали величезної шкоди самій німецькій економіці", - пояснив Хрупалла.

Ставлення АдН до війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що лідерка АдН Аліса Вайдель назвала Україну "недружньою державою" через підрив газопроводу "Північний потік", призначеного для транспортування російського газу через Балтійське море до Німеччини. Вона вважає, що Німеччина повинна вимагати компенсацію від України за це. The Telegraph вказує, що АдН поблажлива до Росії та очільника Кремля Володимира Путіна, а не України через низку причин. Однією з них є дешевий російський газ. Окрім цього, видання нагадало, що східна Німеччина після Другої світової війни перебувала під контролем Радянського Союзу.

Також ми писали, що раніше Вайдель заявляла, що спротив України повномасштабній російській агресії "становить загрозу" для безпеки Німеччини. Вона вважала, що Росія "зрештою вдарить у відповідь" по Німеччині за постачання зброї Україні. З огляду на це лідерка АдН, пообіцяла змінити політику Німеччини щодо підтримки України, щойно вона прийде до влади.

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