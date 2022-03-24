У США обіцяють Україні підтримку.

НАТО надасть Україні всі необхідні ресурси, щоб вона могла себе захистити від російської агресії.

Про це заявила Андре Калан, представник Держдепартаменту США.

"Ми єдині з ЄС. Просто США можуть дозволити собі більше, тому що мають власний енергоресурс. ЄС працює над диверсифікацією", - повідомила Калан в ефірі телемарафону UA-разом.

"Ми бачимо, що санкції працюють, економіка Росії падає. Що ми ще зробити для України? Думаю, що більше розповість на прес-конференції Джо Байден. Україна точно матиме підтримку", - додала вона.

Раніше сьогодні в НАТО заявили, що Росія створює привід для застосування хімічної зброї, звинувачуючи Україну та інших у таких намірах.

Також повідомлялося, що в НАТО не підтримали пропозицію Польщі про миротворчі сили в Україні.

15 березня віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський також заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україні. Зокрема, на його думку, така миротворча місія повинна займатися не тільки гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.