В Альянсі заявили, що звинувачення Росії щодо хімічної зброї на адресу України є хибними.

В Організації Північноатлантичного договору вважають, що Росія створює привід для застосування хімічної зброї, звинувачуючи Україну та інших у таких намірах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Єнс Столтенберг сказав на брифінгу після надзвичайного саміту голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Ми занепокоєні, частково, оскільки ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити свого роду привід із звинуваченням України, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО щодо підготовки використання хімічної та біологічної зброї. І ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення інших є насправді способом створити привід для того, щоб зробити аналогічні дії самим", - вважає Столтенберг.

За його словами, звинувачення проти України і країн-членів Альянсу є абсолютно хибними.

"Будь-яке використання хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту. Це буде кричущим порушенням міжнародного права і це матиме всесторонні наслідки, і неодмінно, буде надзвичайно небезпечним. Це вплине на людей в Україні, а також існує ризик, що це матиме прямий вплив на людей, які живуть у країнах НАТО, тому що ми можемо бачити забруднення, поширення хімічних речовин чи біологічної зброї у наші країни", - зазначив Столтенберг.

Він нагадав, що Росія раніше застосовувала хімічні речовини проти власної опозиції, в тому числі в країнах-членах Альянсу у Солсбері.

Крім того, він сказав, що Росія підтримувала режим Башара аль-Асада у Сирії, коли хімічна зброя застосовувалась проти сирійців.

Як писав УНІАН, за день до позачергового саміту НАТО у Брюсселі кілька джерел повідомили, що значну кількість часу в четвер буде присвячено обговоренню реакції Альянсу в тому випадку, якщо Володимир Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

У РНБО вже розповіли, що робити в разі хімічної атаки.