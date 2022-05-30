Зазначається, що остання китайська місія включала 22 винищувачі.

30 бойових літаків Військово-повітряних сил Китаю увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що серед літаків: два - дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-500, вісім винищувачів J-11, шість J-16, чотири J-10, два винищувачі Су-35 і два Су-30, а також шість Y-8.

Тайвань повідомив про найбільше вторгнення ВПС Китаю в його зону ППО з січня. Міністерство оборони острова заявило, що у відповідь в повітря піднялися тайванські винищувачі.

Повідомляється, що протягом останніх двох років Тайвань скаржився на неодноразові бойові вильоти китайських ВПС поблизу острова.

Цілями цих вильотів Тайвань називав спроби вимотати сили острова і перевірити їхню реакцію.

За повідомленням тайванського міністерства, остання Китайська місія включала 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження і протичовнові літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові застосувати збройні сили для захисту Тайваню у разі нападу Китаю.

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