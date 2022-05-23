Байден підкреслив, що сама думка про силову зміну статусу острова недоречна.

Президент Джо Байден заявив, що США візьмуть участь у військових діях для захисту Тайваню, якщо Китай спробує захопити його силою.

Як передає WSJ, таку заяву він зробив на прес-конференції в Токіо.

"Так. Це зобов'язання, яке ми взяли на себе", - сказав Байден у відповідь на запитання журналіста.

Байден підкреслив, що США як і раніше прихильні основоположній "політиці одного Китаю", яка визнає Китайську Народну Республіку єдиним законним урядом Китаю.

"Ми згодні з політикою одного Китаю і всіма супутніми угодами, які ми уклали. Але ідея про те, що його можна взяти силою просто недоречна. Це розхитувало б весь регіон і була б чергова акція, аналогічна тому, що сталося в Україні. Так що навантаження ще більше", - заявив Байден.

Президент США також оцінив ймовірність того, що Китай спробує захопити Тайвань.

"Я очікую, що цього не станеться", - сказав Байден.

Він упевнений, що світовим лідерам важливо послати чіткий сигнал про те, що будуть наслідки, якщо Пекін зробить такі дії.

Китай і Тайвань: суть конфлікту

Китай і Тайвань розділилися під час громадянської війни 1940-х років. З тих пір Тайвань вважає себе незалежною країною, але Китай розглядає острів як свою провінцію, яка в якийсь момент буде повернута, при необхідності із застосуванням сили.

На острові є власна Конституція, демократично обрані лідери і близько 300 тисяч військовослужбовців у Збройних силах.

Лише кілька країн визнають Тайвань. Більшість визнає китайський уряд у Пекіні.